Decentral Games – hinta (DG)

1DG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0014409
$0.0014409
-15.10%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Decentral Games (DG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:02:58 (UTC+8)

Decentral Games (DG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00128092
$ 0.00128092
24 h:n matalin
$ 0.0016989
$ 0.0016989
24 h:n korkein

$ 0.00128092
$ 0.00128092

$ 0.0016989
$ 0.0016989

$ 1.63
$ 1.63

$ 0.00113538
$ 0.00113538

+0.02%

-15.15%

-5.67%

-5.67%

Decentral Games (DG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0014409. Viimeisen 24 tunnin aikana DG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00128092 ja korkeimmillaan $ 0.0016989 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.63, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00113538.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DG on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -15.15% 24 tunnin aikana ja -5.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Decentral Games (DG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.35M
$ 1.35M

--
--

$ 1.35M
$ 1.35M

934.54M
934.54M

934,544,555.1753633
934,544,555.1753633

Decentral Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 934.54M ja sen kokonaistarjonta on 934544555.1753633. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

Decentral Games (DG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Decentral Games – USD -hinta muuttui $ -0.000257281516593917.
Viimeisten 30 päivän aikana Decentral Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002117089.
Viimeisten 60 päivän aikana Decentral Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000576661.
Viimeisten 90 päivän aikana Decentral Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006207068581954714.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000257281516593917-15.15%
30 päivää$ -0.0002117089-14.69%
60 päivää$ -0.0000576661-4.00%
90 päivää$ -0.0006207068581954714-30.10%

Mikä on Decentral Games (DG)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Decentral Games (DG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Decentral Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decentral Games (DG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentral Games (DG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentral Games-rahakkeelle.

Tarkista Decentral Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

DG paikallisiin valuuttoihin

Decentral Games (DG) -rahakkeen tokenomiikka

Decentral Games (DG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Decentral Games (DG)”

Paljonko Decentral Games (DG) on arvoltaan tänään?
DG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0014409 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DG-USD-parin nykyinen hinta?
DG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0014409. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Decentral Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DG markkina-arvo on $ 1.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 934.54M USD.
Mikä oli DG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DG saavutti ATH-hinnaksi 1.63 USD.
Mikä oli DG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00113538 USD.
Mikä on DG-rahakkeen treidausvolyymi?
DG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DG tänä vuonna korkeammalle?
DG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:02:58 (UTC+8)

Decentral Games (DG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.