DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DCNTRL Network (DCNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen tiedot

Introducing DCNTRL Network

DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token.

Addressing Key Challenges:

Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits.

Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success.

Virallinen verkkosivusto:
https://dcntrl.network/
Valkoinen paperi:
https://dcntrl-network.gitbook.io/docs_en/

DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.20K
$ 15.20K$ 15.20K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00964024
$ 0.00964024$ 0.00964024
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.000152
$ 0.000152$ 0.000152

DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DCNTRL Network (DCNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DCNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCNX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DCNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DCNX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DCNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.