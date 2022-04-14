DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DChef (DCHEFSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen tiedot

DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way.   The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant.   The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.  

Virallinen verkkosivusto:
https://dchef.io

DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 228.20K
$ 228.20K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 228.20K
$ 228.20K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00135019
$ 0.00135019
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00011834
$ 0.00011834
Nykyinen hinta:
$ 0.0002282
$ 0.0002282

DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DChef (DCHEFSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DCHEFSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DCHEFSOL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DCHEFSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DCHEFSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DCHEFSOL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DCHEFSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DCHEFSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.