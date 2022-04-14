DBX (DBX) -rahakkeen tokenomiikka
DBX (DBX) -rahakkeen tiedot
DBX is a global ecosystem and a platform with its own blockchain for tokenizing assets. This is a peer-to-peer decentralized financial network with its own utilitarian DBX token and a hybrid blockchain, based on PoA (Proof of Authority), enabling to make almost instant transactions on the network (each second a new block is created).
The DBX platform enables to create smart contracts, tokenize assets, and conduct instant transactions between various blockchains (DBX, BSC, Ethereum).
The users of the DBX digital ecosystem may receive access to use:
· the hybrid blockchain of DBX Smart Network, based on the PoA algorithm; · a crypto bank with a mobile wallet and low transaction fees (the Bang app); · more than 30 crypto assets for investments, including stablecoins; · platforms of tokenization of assets of the DBX-20 standard; · cross-chain bridges between the blockchains of DBX, Ethereum and Binance Smart Chain (swaport.io); · the marketplace; · a network of ATMs, established in many cities of the world; · payment cards, issued by private card processing; · staking services and smart dividends; · services of the DIBIX Digital Fund; · loyalty systems with the cashback mechanism; · partner programs and privileges.
Assets, tokenized on the DBX platform may be widely used in all trending directions: DeFi, NFT, Metaverse, GameFI, DAO, etc., and are stored on various wallets.
DBX (DBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DBX (DBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DBX (DBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DBX (DBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DBX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
DBX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne DBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.