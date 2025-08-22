Lisätietoja DAY-rahakkeesta

DAY-rahakkeen hintatiedot

DAY-rahakkeen valkoinen paperi

DAY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DAY-rahakkeen tokenomiikka

DAY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dayhub-logo

Dayhub – hinta (DAY)

Ei listattu

1DAY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00620865
$0.00620865$0.00620865
-0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dayhub (DAY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:48:01 (UTC+8)

Dayhub (DAY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00616545
$ 0.00616545$ 0.00616545
24 h:n matalin
$ 0.00652089
$ 0.00652089$ 0.00652089
24 h:n korkein

$ 0.00616545
$ 0.00616545$ 0.00616545

$ 0.00652089
$ 0.00652089$ 0.00652089

$ 0.00758727
$ 0.00758727$ 0.00758727

$ 0.00549307
$ 0.00549307$ 0.00549307

-0.78%

-0.71%

-0.55%

-0.55%

Dayhub (DAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0062085. Viimeisen 24 tunnin aikana DAY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00616545 ja korkeimmillaan $ 0.00652089 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00758727, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00549307.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAY on muuttunut -0.78% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -0.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dayhub (DAY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

481.25M
481.25M 481.25M

819,057,435.15502
819,057,435.15502 819,057,435.15502

Dayhub-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 481.25M ja sen kokonaistarjonta on 819057435.15502. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.09M.

Dayhub (DAY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dayhub – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dayhub – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003946575.
Viimeisten 60 päivän aikana Dayhub – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006141255.
Viimeisten 90 päivän aikana Dayhub – USD -hinnan muutos oli $ +0.000618752665024177.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.71%
30 päivää$ +0.0003946575+6.36%
60 päivää$ +0.0006141255+9.89%
90 päivää$ +0.000618752665024177+11.07%

Mikä on Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dayhub-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dayhub (DAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dayhub (DAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dayhub-rahakkeelle.

Tarkista Dayhub-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAY paikallisiin valuuttoihin

Dayhub (DAY) -rahakkeen tokenomiikka

Dayhub (DAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dayhub (DAY)”

Paljonko Dayhub (DAY) on arvoltaan tänään?
DAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0062085 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAY-USD-parin nykyinen hinta?
DAY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0062085. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dayhub-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAY markkina-arvo on $ 2.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 481.25M USD.
Mikä oli DAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAY saavutti ATH-hinnaksi 0.00758727 USD.
Mikä oli DAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00549307 USD.
Mikä on DAY-rahakkeen treidausvolyymi?
DAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DAY tänä vuonna korkeammalle?
DAY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:48:01 (UTC+8)

Dayhub (DAY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.