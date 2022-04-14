Dawkoins (DAW) -rahakkeen tokenomiikka
Dawkoins (DAW) -rahakkeen tiedot
What Is Dawkoins (DAW)?
Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space.
Full community driven!
How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation?
So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right?
Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N.
Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong.
Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want.
Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive.
Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!
Dawkoins (DAW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Dawkoins (DAW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Dawkoins (DAW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Dawkoins (DAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DAW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAW-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DAW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
