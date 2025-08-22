Dawkoins – hinta (DAW)
Dawkoins (DAW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DAW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00824445, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DAW on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, -4.44% 24 tunnin aikana ja -4.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dawkoins-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.10M ja sen kokonaistarjonta on 989095974.092926. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.71K.
Tämän päivän aikana Dawkoins – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dawkoins – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dawkoins – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dawkoins – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.44%
|30 päivää
|$ 0
|-20.22%
|60 päivää
|$ 0
|-7.84%
|90 päivää
|$ 0
|--
What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!
