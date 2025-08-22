dawg – hinta (DAWG)
dawg (DAWG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DAWG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAWG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DAWG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
dawg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DAWG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.59M ja sen kokonaistarjonta on 998585768.544355. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.21K.
Tämän päivän aikana dawg – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana dawg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana dawg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana dawg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+4.86%
|60 päivää
|$ 0
|+45.88%
|90 päivää
|$ 0
|--
Launched in [03/16/2025], $DAWG is a cryptocurrency built to provide users with a unique and accessible platform for participating in a vibrant, community-driven ecosystem. The token is designed with the goal of integrating digital ownership with entertainment, creating an experience that bridges the gap between luxury, culture, and the growing world of decentralized finance. $DAWG is built on the principles of accessibility, transparency, and engagement. It operates on a decentralized platform that ensures transactions are secure, verified, and transparent for all users. This ecosystem allows participants to engage directly with the community, including through collaborations with lifestyle brands, exclusive events, and digital assets tied to the $DAWG brand. Users can earn rewards, access exclusive digital content, and take part in a variety of promotions and partnerships that aim to foster an engaging and vibrant online community. The token's design prioritizes scalability and security, using proven blockchain technologies to ensure fast, low-cost transactions that can handle high volumes. With a strong emphasis on usability, $DAWG is accessible to a wide range of individuals, from seasoned crypto users to those who are new to the world of digital assets. $DAWG is not just a token but a part of a larger ecosystem that integrates seamlessly with various applications, including DeFi platforms, NFT marketplaces, and digital collectibles. The community and its contributions play a vital role in driving the value of the $DAWG token, fostering an environment where users have a voice in the platform's development and future direction. Community members are encouraged to participate in governance, ensuring that the evolution of $DAWG reflects the needs and desires of its users. The project is built with a focus on long-term growth and sustainability. Through strategic partnerships and continuous development, $DAWG aims to become an established presence in the digital economy, providing a trusted platform for users to engage with and benefit from their involvement in the growing world of decentralized finance and digital assets. With a foundation built on community, transparency, and user empowerment, $DAWG is positioning itself as a forward-thinking asset that is accessible, rewarding, and integrated into the broader digital landscape.
