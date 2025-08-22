Lisätietoja SN13-rahakkeesta

Data Universe – hinta (SN13)

Ei listattu

1SN13 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.07
$5.07$5.07
-4.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Data Universe (SN13) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:34:49 (UTC+8)

Data Universe (SN13) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.01
$ 5.01$ 5.01
24 h:n matalin
$ 5.31
$ 5.31$ 5.31
24 h:n korkein

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

$ 5.31
$ 5.31$ 5.31

$ 13.36
$ 13.36$ 13.36

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

+0.06%

-4.45%

-11.65%

-11.65%

Data Universe (SN13) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.07. Viimeisen 24 tunnin aikana SN13 on vaihdellut alimmillaan $ 5.01 ja korkeimmillaan $ 5.31 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN13-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 5.01.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN13 on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -4.45% 24 tunnin aikana ja -11.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Data Universe (SN13) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

--
----

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

2.27M
2.27M 2.27M

2,273,924.635115126
2,273,924.635115126 2,273,924.635115126

Data Universe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN13-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.27M ja sen kokonaistarjonta on 2273924.635115126. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.53M.

Data Universe (SN13) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Data Universe – USD -hinta muuttui $ -0.236606640973626.
Viimeisten 30 päivän aikana Data Universe – USD -hinnan muutos oli $ -2.0877200370.
Viimeisten 60 päivän aikana Data Universe – USD -hinnan muutos oli $ -1.7927788710.
Viimeisten 90 päivän aikana Data Universe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.236606640973626-4.45%
30 päivää$ -2.0877200370-41.17%
60 päivää$ -1.7927788710-35.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on Data Universe (SN13)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Data Universe (SN13) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Data Universe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Data Universe (SN13) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Data Universe (SN13) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Data Universe-rahakkeelle.

Tarkista Data Universe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN13 paikallisiin valuuttoihin

Data Universe (SN13) -rahakkeen tokenomiikka

Data Universe (SN13) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN13-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Data Universe (SN13)”

Paljonko Data Universe (SN13) on arvoltaan tänään?
SN13-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.07 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN13-USD-parin nykyinen hinta?
SN13 -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.07. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Data Universe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN13 markkina-arvo on $ 11.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN13-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN13-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.27M USD.
Mikä oli SN13-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN13 saavutti ATH-hinnaksi 13.36 USD.
Mikä oli SN13-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN13-rahakkeen ATL-hinta oli 5.01 USD.
Mikä on SN13-rahakkeen treidausvolyymi?
SN13-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN13 tänä vuonna korkeammalle?
SN13 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN13-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:34:49 (UTC+8)

Data Universe (SN13) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.