DarkPino (DPINO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00888811. Viimeisen 24 tunnin aikana DPINO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00717947 ja korkeimmillaan $ 0.00908753 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DPINO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01160191, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00277328.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DPINO on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +5.60% 24 tunnin aikana ja +8.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DarkPino-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DPINO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999996316.5548071. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.84M.
Tämän päivän aikana DarkPino – USD -hinta muuttui $ +0.00047138.
Viimeisten 30 päivän aikana DarkPino – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012794167.
Viimeisten 60 päivän aikana DarkPino – USD -hinnan muutos oli $ +0.0083991901.
Viimeisten 90 päivän aikana DarkPino – USD -hinnan muutos oli $ +0.00071624374514943.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00047138
|+5.60%
|30 päivää
|$ -0.0012794167
|-14.39%
|60 päivää
|$ +0.0083991901
|+94.50%
|90 päivää
|$ +0.00071624374514943
|+8.76%
We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).
