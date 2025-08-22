Lisätietoja DMG-rahakkeesta

DMG-rahakkeen hintatiedot

DMG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DMG-rahakkeen tokenomiikka

DMG-rahakkeen hintaennuste

Dark Magician Girl-logo

Dark Magician Girl – hinta (DMG)

Ei listattu

1DMG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-11.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dark Magician Girl (DMG) -hintakaavio
Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-11.04%

-16.64%

-16.64%

Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DMG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMG on muuttunut -1.30% viimeisen tunnin aikana, -11.04% 24 tunnin aikana ja -16.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 82.68K
$ 82.68K$ 82.68K

--
----

$ 82.68K
$ 82.68K$ 82.68K

998.74M
998.74M 998.74M

998,738,802.951221
998,738,802.951221 998,738,802.951221

Dark Magician Girl-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.74M ja sen kokonaistarjonta on 998738802.951221. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.68K.

Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dark Magician Girl – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dark Magician Girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dark Magician Girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dark Magician Girl – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.04%
30 päivää$ 0-35.15%
60 päivää$ 0-32.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dark Magician Girl (DMG)

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Dark Magician Girl (DMG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dark Magician Girl-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dark Magician Girl (DMG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dark Magician Girl (DMG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dark Magician Girl-rahakkeelle.

Tarkista Dark Magician Girl-rahakkeen hintaennuste nyt!

DMG paikallisiin valuuttoihin

Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen tokenomiikka

Dark Magician Girl (DMG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dark Magician Girl (DMG)”

Paljonko Dark Magician Girl (DMG) on arvoltaan tänään?
DMG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMG-USD-parin nykyinen hinta?
DMG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dark Magician Girl-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMG markkina-arvo on $ 82.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.74M USD.
Mikä oli DMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DMG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DMG-rahakkeen treidausvolyymi?
DMG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DMG tänä vuonna korkeammalle?
DMG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
