Lisätietoja DMAGA-rahakkeesta

DMAGA-rahakkeen hintatiedot

DMAGA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DMAGA-rahakkeen tokenomiikka

DMAGA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dark MAGA-logo

Dark MAGA – hinta (DMAGA)

Ei listattu

1DMAGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00038162
$0.00038162$0.00038162
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dark MAGA (DMAGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:21:28 (UTC+8)

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085078
$ 0.085078$ 0.085078

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-2.57%

-6.87%

-6.87%

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DMAGA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085078, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMAGA on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -2.57% 24 tunnin aikana ja -6.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 381.60K
$ 381.60K$ 381.60K

--
----

$ 381.60K
$ 381.60K$ 381.60K

999.94M
999.94M 999.94M

999,944,317.014721
999,944,317.014721 999,944,317.014721

Dark MAGA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 381.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999944317.014721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 381.60K.

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dark MAGA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.57%
30 päivää$ 0-30.52%
60 päivää$ 0-38.60%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dark MAGA (DMAGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dark MAGA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dark MAGA (DMAGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dark MAGA (DMAGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dark MAGA-rahakkeelle.

Tarkista Dark MAGA-rahakkeen hintaennuste nyt!

DMAGA paikallisiin valuuttoihin

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen tokenomiikka

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMAGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dark MAGA (DMAGA)”

Paljonko Dark MAGA (DMAGA) on arvoltaan tänään?
DMAGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMAGA-USD-parin nykyinen hinta?
DMAGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dark MAGA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMAGA markkina-arvo on $ 381.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M USD.
Mikä oli DMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMAGA saavutti ATH-hinnaksi 0.085078 USD.
Mikä oli DMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMAGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DMAGA-rahakkeen treidausvolyymi?
DMAGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DMAGA tänä vuonna korkeammalle?
DMAGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMAGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:21:28 (UTC+8)

Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.