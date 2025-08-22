Dark MAGA – hinta (DMAGA)
Dark MAGA (DMAGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DMAGA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.085078, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DMAGA on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -2.57% 24 tunnin aikana ja -6.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dark MAGA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 381.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DMAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999944317.014721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 381.60K.
Tämän päivän aikana Dark MAGA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dark MAGA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.57%
|30 päivää
|$ 0
|-30.52%
|60 päivää
|$ 0
|-38.60%
|90 päivää
|$ 0
|--
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
