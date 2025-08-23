Lisätietoja APPA-rahakkeesta

Dappad-logo

Dappad – hinta (APPA)

Ei listattu

$0.0025648
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Dappad (APPA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:01:53 (UTC+8)

Dappad (APPA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.064567
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Dappad (APPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0025648. Viimeisen 24 tunnin aikana APPA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.064567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APPA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dappad (APPA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 1.03M
0.00
400,000,000.0
Dappad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.03M.

Dappad (APPA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dappad – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dappad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009773693.
Viimeisten 60 päivän aikana Dappad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026719173.
Viimeisten 90 päivän aikana Dappad – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0009773693+38.11%
60 päivää$ +0.0026719173+104.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dappad (APPA)

Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dappad-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dappad (APPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dappad (APPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dappad-rahakkeelle.

Tarkista Dappad-rahakkeen hintaennuste nyt!

APPA paikallisiin valuuttoihin

Dappad (APPA) -rahakkeen tokenomiikka

Dappad (APPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dappad (APPA)”

Paljonko Dappad (APPA) on arvoltaan tänään?
APPA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0025648 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APPA-USD-parin nykyinen hinta?
APPA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0025648. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dappad-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APPA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli APPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APPA saavutti ATH-hinnaksi 0.064567 USD.
Mikä oli APPA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APPA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on APPA-rahakkeen treidausvolyymi?
APPA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko APPA tänä vuonna korkeammalle?
APPA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APPA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:01:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.