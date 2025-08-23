Lisätietoja DAOT-rahakkeesta

DAOT-rahakkeen hintatiedot

DAOT-rahakkeen valkoinen paperi

DAOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DAOT-rahakkeen tokenomiikka

DAOT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Daoversal-logo

Daoversal – hinta (DAOT)

Ei listattu

1DAOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01782793
$0.01782793$0.01782793
+6.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Daoversal (DAOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:01:46 (UTC+8)

Daoversal (DAOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0166078
$ 0.0166078$ 0.0166078
24 h:n matalin
$ 0.01804584
$ 0.01804584$ 0.01804584
24 h:n korkein

$ 0.0166078
$ 0.0166078$ 0.0166078

$ 0.01804584
$ 0.01804584$ 0.01804584

$ 7.15
$ 7.15$ 7.15

$ 0.01248745
$ 0.01248745$ 0.01248745

--

+6.40%

+29.85%

+29.85%

Daoversal (DAOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0178297. Viimeisen 24 tunnin aikana DAOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0166078 ja korkeimmillaan $ 0.01804584 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01248745.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAOT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +6.40% 24 tunnin aikana ja +29.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Daoversal (DAOT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Daoversal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DAOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.78M.

Daoversal (DAOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Daoversal – USD -hinta muuttui $ +0.00107281.
Viimeisten 30 päivän aikana Daoversal – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022075379.
Viimeisten 60 päivän aikana Daoversal – USD -hinnan muutos oli $ -0.0076682811.
Viimeisten 90 päivän aikana Daoversal – USD -hinnan muutos oli $ -0.08631202656630419.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00107281+6.40%
30 päivää$ +0.0022075379+12.38%
60 päivää$ -0.0076682811-43.00%
90 päivää$ -0.08631202656630419-82.87%

Mikä on Daoversal (DAOT)

Daoversal is a Web3 social-ecological platform built on blockchain. Web3 social network, DappStore, DeFi infrastructure platform, and AI artificial intelligence apps are the key businesses of Daoversal. ConciousDAO incubated Daoversal, which was initially developed on the CVN public chain ecosystem. It will eventually support global mainstream multi-chains. Daoversal will become a traffic portal for Web3 users and will construct a financial empire in the Web3 world through the development and deployment of AI technologies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Daoversal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Daoversal (DAOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Daoversal (DAOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Daoversal-rahakkeelle.

Tarkista Daoversal-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAOT paikallisiin valuuttoihin

Daoversal (DAOT) -rahakkeen tokenomiikka

Daoversal (DAOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Daoversal (DAOT)”

Paljonko Daoversal (DAOT) on arvoltaan tänään?
DAOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0178297 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAOT-USD-parin nykyinen hinta?
DAOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0178297. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Daoversal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAOT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DAOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAOT saavutti ATH-hinnaksi 7.15 USD.
Mikä oli DAOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01248745 USD.
Mikä on DAOT-rahakkeen treidausvolyymi?
DAOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DAOT tänä vuonna korkeammalle?
DAOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:01:46 (UTC+8)

Daoversal (DAOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.