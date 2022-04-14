Dante (DGPU) -rahakkeen tokenomiikka
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain.
DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power.
DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance.
Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
Dante (DGPU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Dante (DGPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DGPU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DGPU-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.