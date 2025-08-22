Lisätietoja DANK-rahakkeesta

Dank Memes-logo

Dank Memes – hinta (DANK)

Ei listattu

1DANK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00067487
$0.00067487$0.00067487
-7.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Dank Memes (DANK) -hintakaavio
Dank Memes (DANK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210921
$ 0.00210921$ 0.00210921

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-7.78%

-19.23%

-19.23%

Dank Memes (DANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DANK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00210921, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DANK on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -7.78% 24 tunnin aikana ja -19.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dank Memes (DANK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 661.32K
$ 661.32K$ 661.32K

--
----

$ 661.32K
$ 661.32K$ 661.32K

974.68M
974.68M 974.68M

974,676,208.785797
974,676,208.785797 974,676,208.785797

Dank Memes-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 661.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.68M ja sen kokonaistarjonta on 974676208.785797. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 661.32K.

Dank Memes (DANK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dank Memes – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dank Memes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dank Memes – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dank Memes – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.78%
30 päivää$ 0-30.14%
60 päivää$ 0+36.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dank Memes (DANK)

Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dank Memes (DANK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dank Memes-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dank Memes (DANK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dank Memes (DANK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dank Memes-rahakkeelle.

Tarkista Dank Memes-rahakkeen hintaennuste nyt!

DANK paikallisiin valuuttoihin

Dank Memes (DANK) -rahakkeen tokenomiikka

Dank Memes (DANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dank Memes (DANK)”

Paljonko Dank Memes (DANK) on arvoltaan tänään?
DANK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DANK-USD-parin nykyinen hinta?
DANK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dank Memes-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DANK markkina-arvo on $ 661.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 974.68M USD.
Mikä oli DANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DANK saavutti ATH-hinnaksi 0.00210921 USD.
Mikä oli DANK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DANK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DANK-rahakkeen treidausvolyymi?
DANK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DANK tänä vuonna korkeammalle?
DANK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DANK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.