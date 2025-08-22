Lisätietoja DAKU-rahakkeesta

Daku-logo

Daku – hinta (DAKU)

Ei listattu

1DAKU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-6.90%1D
USD
Reaaliaikainen Daku (DAKU) -hintakaavio
Daku (DAKU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00008604
24 h:n matalin
$ 0.00009857
24 h:n korkein

$ 0.00008604
$ 0.00009857
$ 0.246909
$ 0.00002559
-0.28%

-6.94%

+20.38%

+20.38%

Daku (DAKU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00009158. Viimeisen 24 tunnin aikana DAKU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008604 ja korkeimmillaan $ 0.00009857 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.246909, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002559.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAKU on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -6.94% 24 tunnin aikana ja +20.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Daku (DAKU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.94K
--
$ 54.94K
599.96M
599,958,311.395103
Daku-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DAKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.96M ja sen kokonaistarjonta on 599958311.395103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.94K.

Daku (DAKU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Daku – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Daku – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000538657.
Viimeisten 60 päivän aikana Daku – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000915432.
Viimeisten 90 päivän aikana Daku – USD -hinnan muutos oli $ -0.23494329660328667.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.94%
30 päivää$ -0.0000538657-58.81%
60 päivää$ -0.0000915432-99.95%
90 päivää$ -0.23494329660328667-99.96%

Mikä on Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Daku (DAKU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Daku-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Daku (DAKU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Daku (DAKU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Daku-rahakkeelle.

Tarkista Daku-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAKU paikallisiin valuuttoihin

Daku (DAKU) -rahakkeen tokenomiikka

Daku (DAKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAKU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Daku (DAKU)”

Paljonko Daku (DAKU) on arvoltaan tänään?
DAKU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00009158 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAKU-USD-parin nykyinen hinta?
DAKU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00009158. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Daku-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAKU markkina-arvo on $ 54.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.96M USD.
Mikä oli DAKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAKU saavutti ATH-hinnaksi 0.246909 USD.
Mikä oli DAKU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAKU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002559 USD.
Mikä on DAKU-rahakkeen treidausvolyymi?
DAKU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DAKU tänä vuonna korkeammalle?
DAKU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAKU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

