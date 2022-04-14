Dagora (DADA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Dagora (DADA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Dagora (DADA) -rahakkeen tiedot

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

Virallinen verkkosivusto:
https://dagora.xyz/

Dagora (DADA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Dagora (DADA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 445.27K
$ 445.27K$ 445.27K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 92.26M
$ 92.26M$ 92.26M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01031744
$ 0.01031744$ 0.01031744
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00267958
$ 0.00267958$ 0.00267958
Nykyinen hinta:
$ 0.00485435
$ 0.00485435$ 0.00485435

Dagora (DADA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Dagora (DADA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DADA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DADA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DADA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DADA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DADA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DADA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DADA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.