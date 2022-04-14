Dacxi (DXI) -rahakkeen tokenomiikka
What is Dacxi Coin?
Dacxi Coin is the engine that powers the Dacxi Chain; the world’s first global tokenized crowdfunding system. Harnessing blockchain technology and tokenization, the Dacxi Chain creates digital versions of company shares that can be easily bought and sold by anyone, anywhere, at any time. In doing so, it aims to solve the fundamental flaws that have held crowdfunding back from the trillion-dollar industry that leading companies such as IBM believe it could (and should) be.
First launched in 2017, Dacxi Coin is the Dacxi Chain’s native cryptocurrency. As such, it plays a vital role in the Dacxi Chain’s operation. Dacxi Coin is responsible for facilitating global investment transfers, paying fees on the Dacxi Chain blockchain, node staking, and as the currency for the Dacxi Chain’s global crowdfunding network. The Dacxi Chain aims to unleash innovation around the world, by seamlessly connecting entrepreneurs with everyday investors who can offer the funding they need to succeed. When the Dacxi Chain is fully up and running, demand for Dacxi Coin is projected to reach billions. This makes Dacxi Coin one to closely watch.
What makes Dacxi Coin Unique? As the native crypto of the Dacxi Chain, Dacxi Coin has a strong and sound use case – using blockchain technology to solve real-world problem. The early stage funding crisis is sealing the fate of thousands of world-changing products and ideas each year. Crowdfunding as we know it today has failed to reach the heights it promised – held back by limitations like geographical borders, lack of scale, and lack of buzz. In delivering the world’s first global tokenized crowdfunding system, the Dacxi Chain will break down these barriers. Opening the door for everyday investors to fund exciting new projects. Connecting entrepreneurs with the capital they need to grow their businesses. And unleashing the world’s innovation potential.
Dacxi (DXI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Dacxi (DXI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Dacxi (DXI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Dacxi (DXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DXI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DXI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DXI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DXI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.