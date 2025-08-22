Lisätietoja DACKIE-rahakkeesta

DACKIE-rahakkeen hintatiedot

DACKIE-rahakkeen valkoinen paperi

DACKIE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DACKIE-rahakkeen tokenomiikka

DACKIE-rahakkeen hintaennuste

DackieSwap-logo

DackieSwap – hinta (DACKIE)

Ei listattu

1DACKIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00386169
$0.00386169$0.00386169
-3.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen DackieSwap (DACKIE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:57:49 (UTC+8)

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0037726
$ 0.0037726$ 0.0037726
24 h:n matalin
$ 0.00404028
$ 0.00404028$ 0.00404028
24 h:n korkein

$ 0.0037726
$ 0.0037726$ 0.0037726

$ 0.00404028
$ 0.00404028$ 0.00404028

$ 0.03392568
$ 0.03392568$ 0.03392568

$ 0.00115943
$ 0.00115943$ 0.00115943

-0.26%

-3.24%

-11.25%

-11.25%

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00386351. Viimeisen 24 tunnin aikana DACKIE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0037726 ja korkeimmillaan $ 0.00404028 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DACKIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03392568, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00115943.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DACKIE on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -3.24% 24 tunnin aikana ja -11.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 330.37K
$ 330.37K$ 330.37K

--
----

$ 330.37K
$ 330.37K$ 330.37K

85.55M
85.55M 85.55M

85,550,013.26080057
85,550,013.26080057 85,550,013.26080057

DackieSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 330.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DACKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.55M ja sen kokonaistarjonta on 85550013.26080057. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 330.37K.

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DackieSwap – USD -hinta muuttui $ -0.000129645972238796.
Viimeisten 30 päivän aikana DackieSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015989116.
Viimeisten 60 päivän aikana DackieSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0071214016.
Viimeisten 90 päivän aikana DackieSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.000282376639999311.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000129645972238796-3.24%
30 päivää$ +0.0015989116+41.38%
60 päivää$ +0.0071214016+184.32%
90 päivää$ +0.000282376639999311+7.89%

Mikä on DackieSwap (DACKIE)

DackieSwap (DACKIE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

DackieSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DackieSwap (DACKIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DackieSwap (DACKIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DackieSwap-rahakkeelle.

Tarkista DackieSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

DACKIE paikallisiin valuuttoihin

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen tokenomiikka

DackieSwap (DACKIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DACKIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DackieSwap (DACKIE)”

Paljonko DackieSwap (DACKIE) on arvoltaan tänään?
DACKIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00386351 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DACKIE-USD-parin nykyinen hinta?
DACKIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00386351. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DackieSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DACKIE markkina-arvo on $ 330.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DACKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DACKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.55M USD.
Mikä oli DACKIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DACKIE saavutti ATH-hinnaksi 0.03392568 USD.
Mikä oli DACKIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DACKIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00115943 USD.
Mikä on DACKIE-rahakkeen treidausvolyymi?
DACKIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DACKIE tänä vuonna korkeammalle?
DACKIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DACKIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:57:49 (UTC+8)

