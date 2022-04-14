D2 Finance (D2) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu D2 Finance (D2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
D2 Finance (D2) -rahakkeen tiedot

D2 Finance brings the sophistication of a top-tier hedge fund on-chain through our institutional grade, options-based vault architecture.

Each vault is tactically aligned with the current opportunity landscape, setting them apart from the typical offerings in the DeFi vault sector that often rely on static strategies. This dynamic approach positions them to stay ahead, effectively navigating the markets where static strategies may become less effective over time.

Capital is actively managed and traded by the adept D2 quant trading team, which boasts extensive experience (over $1billion AUM) in multiple top-tier hedge funds.

Virallinen verkkosivusto:
https://d2.finance/
Valkoinen paperi:
https://gitbook.d2.finance/

D2 Finance (D2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu D2 Finance (D2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 159.69K
$ 159.69K$ 159.69K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.51
$ 1.51$ 1.51
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.04094173
$ 0.04094173$ 0.04094173
Nykyinen hinta:
$ 0.050098
$ 0.050098$ 0.050098

D2 Finance (D2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

D2 Finance (D2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä D2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta D2-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät D2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu D2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

