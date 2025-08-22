Lisätietoja CZGOAT-rahakkeesta

CZGOAT-rahakkeen hintatiedot

CZGOAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CZGOAT-rahakkeen tokenomiikka

CZGOAT-rahakkeen hintaennuste

CZ THE GOAT-logo

CZ THE GOAT – hinta (CZGOAT)

Ei listattu

1CZGOAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015187
$0.00015187
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen CZ THE GOAT (CZGOAT) -hintakaavio
CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.0093404
$ 0.0093404

+0.37%

+0.11%

-15.51%

-15.51%

CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CZGOAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CZGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0093404, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CZGOAT on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja -15.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 126.46K
$ 126.46K

$ 152.09K
$ 152.09K

831.50M
831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

CZ THE GOAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 126.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CZGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 831.50M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 152.09K.

CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CZ THE GOAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CZ THE GOAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CZ THE GOAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CZ THE GOAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.11%
30 päivää$ 0-7.77%
60 päivää$ 0-31.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

CZ THE GOAT (CZGOAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CZ THE GOAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CZ THE GOAT (CZGOAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CZ THE GOAT (CZGOAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CZ THE GOAT-rahakkeelle.

Tarkista CZ THE GOAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

CZGOAT paikallisiin valuuttoihin

CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen tokenomiikka

CZ THE GOAT (CZGOAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CZGOAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CZ THE GOAT (CZGOAT)”

Paljonko CZ THE GOAT (CZGOAT) on arvoltaan tänään?
CZGOAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CZGOAT-USD-parin nykyinen hinta?
CZGOAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CZ THE GOAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CZGOAT markkina-arvo on $ 126.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CZGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CZGOAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 831.50M USD.
Mikä oli CZGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CZGOAT saavutti ATH-hinnaksi 0.0093404 USD.
Mikä oli CZGOAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CZGOAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CZGOAT-rahakkeen treidausvolyymi?
CZGOAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CZGOAT tänä vuonna korkeammalle?
CZGOAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CZGOAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
