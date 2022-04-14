CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CZ on Hyperliquid (CZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen tiedot

CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.

Virallinen verkkosivusto:
https://czre.lease/

CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 516.89K
$ 516.89K
Kokonaistarjonta:
$ 4.43M
$ 4.43M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.43M
$ 4.43M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 516.89K
$ 516.89K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.800928
$ 0.800928
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.107921
$ 0.107921
Nykyinen hinta:
$ 0.116587
$ 0.116587

CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CZ on Hyperliquid (CZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CZ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

