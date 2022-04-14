Cypher App (CYPHER) -rahakkeen tokenomiikka
Cypher App (CYPHER) -rahakkeen tiedot
Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards.
Cypher App (CYPHER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Cypher App (CYPHER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Cypher App (CYPHER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Cypher App (CYPHER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CYPHER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYPHER-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CYPHER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYPHER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CYPHER-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CYPHER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYPHER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.