CyOp New Era-logo

CyOp New Era – hinta (CYOP)

Ei listattu

1CYOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.518601
$0.518601$0.518601
-1.90%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CyOp New Era (CYOP) -hintakaavio
CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.503964
$ 0.503964$ 0.503964
24 h:n matalin
$ 0.533476
$ 0.533476$ 0.533476
24 h:n korkein

$ 0.503964
$ 0.503964$ 0.503964

$ 0.533476
$ 0.533476$ 0.533476

$ 0.687607
$ 0.687607$ 0.687607

$ 0.098797
$ 0.098797$ 0.098797

-0.17%

-1.95%

-16.25%

-16.25%

CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.518601. Viimeisen 24 tunnin aikana CYOP on vaihdellut alimmillaan $ 0.503964 ja korkeimmillaan $ 0.533476 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CYOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.687607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.098797.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CYOP on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -1.95% 24 tunnin aikana ja -16.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 517.82K
$ 517.82K$ 517.82K

--
----

$ 517.82K
$ 517.82K$ 517.82K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

CyOp New Era-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 517.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CYOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 517.82K.

CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CyOp New Era – USD -hinta muuttui $ -0.010320607079509.
Viimeisten 30 päivän aikana CyOp New Era – USD -hinnan muutos oli $ +0.4033930099.
Viimeisten 60 päivän aikana CyOp New Era – USD -hinnan muutos oli $ +0.8860326608.
Viimeisten 90 päivän aikana CyOp New Era – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.010320607079509-1.95%
30 päivää$ +0.4033930099+77.78%
60 päivää$ +0.8860326608+170.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

CyOp New Era (CYOP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CyOp New Era-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CyOp New Era (CYOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CyOp New Era (CYOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CyOp New Era-rahakkeelle.

Tarkista CyOp New Era-rahakkeen hintaennuste nyt!

CYOP paikallisiin valuuttoihin

CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen tokenomiikka

CyOp New Era (CYOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CYOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CyOp New Era (CYOP)”

Paljonko CyOp New Era (CYOP) on arvoltaan tänään?
CYOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.518601 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CYOP-USD-parin nykyinen hinta?
CYOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.518601. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CyOp New Era-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CYOP markkina-arvo on $ 517.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CYOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CYOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli CYOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CYOP saavutti ATH-hinnaksi 0.687607 USD.
Mikä oli CYOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CYOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.098797 USD.
Mikä on CYOP-rahakkeen treidausvolyymi?
CYOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CYOP tänä vuonna korkeammalle?
CYOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CYOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
