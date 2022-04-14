CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikka

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CYI by Virtuals (CYI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tiedot

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.virtuals.io/virtuals/558

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 607.67K
$ 607.67K$ 607.67K
Kokonaistarjonta:
$ 996.01M
$ 996.01M$ 996.01M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 996.01M
$ 996.01M$ 996.01M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 607.67K
$ 607.67K$ 607.67K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00863419
$ 0.00863419$ 0.00863419
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00053542
$ 0.00053542$ 0.00053542
Nykyinen hinta:
$ 0.0006101
$ 0.0006101$ 0.0006101

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CYI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CYI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CYI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CYI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.