Lisätietoja CYI-rahakkeesta

CYI-rahakkeen hintatiedot

CYI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CYI-rahakkeen tokenomiikka

CYI-rahakkeen hintaennuste

$0.00059087
Reaaliaikainen CYI by Virtuals (CYI) -hintakaavio
CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
$ 0

$ 0

$ 0.00863419

$ 0

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CYI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CYI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00863419, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CYI on muuttunut +0.31% viimeisen tunnin aikana, +3.15% 24 tunnin aikana ja -26.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 588.51K

--

$ 588.51K

996.01M

996,011,075.543142

CYI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 588.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CYI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.01M ja sen kokonaistarjonta on 996011075.543142. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 588.51K.

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CYI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CYI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CYI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CYI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

Kausi | Muuta (USD) | Muuta (%)
Tänään$ 0+3.15%
30 päivää$ 0-50.95%
60 päivää$ 0-26.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on CYI by Virtuals (CYI)

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

CYI by Virtuals (CYI) -resurssi

CYI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CYI by Virtuals (CYI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CYI by Virtuals (CYI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CYI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista CYI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

CYI paikallisiin valuuttoihin

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikka

CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CYI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CYI by Virtuals (CYI)”

Paljonko CYI by Virtuals (CYI) on arvoltaan tänään?
CYI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CYI-USD-parin nykyinen hinta?
CYI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CYI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CYI markkina-arvo on $ 588.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CYI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CYI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.01M USD.
Mikä oli CYI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CYI saavutti ATH-hinnaksi 0.00863419 USD.
Mikä oli CYI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CYI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CYI-rahakkeen treidausvolyymi?
CYI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CYI tänä vuonna korkeammalle?
CYI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CYI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CYI by Virtuals (CYI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) | Tyyppi | Tiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.