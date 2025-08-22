Cybria – hinta (CYBA)
Cybria (CYBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CYBA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CYBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01580437, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CYBA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -28.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cybria-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 115.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CYBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 813.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 141.74K.
Tämän päivän aikana Cybria – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cybria – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cybria – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cybria – USD -hinnan muutos oli $ 0.
What is the project about? Cybria is a new Layer 2 Blockchain project. Cybria built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance. CYBRIA is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 2 solution. By utilizing Layer 2 scaling techniques, CYBRIA aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network. What makes your project unique? Cybria is the first Layer 2 Blockchain Integrated with AI. AI plays a crucial role in enhancing various aspects of CYBRIA. AI technologies are used for threat detection, analyzing suspicious transaction behavior, and providing intelligent monitoring and network management. History of your project. Cybria just launched 1 month ago. Launched on 8th August 2023. Our liquidity is locked for 1 year. We have done KYC and Audit at Solidproof. We are just getting started, we are building steadily and have high hopes for the bullrun to come. What’s next for your project? For now, Cybria have Have several utilities that are live: - Cybria Swap - Cybria Staking - Cybria Testnet We have applied to CMC. For now, we are completing Cybria Mainnet and Bridge. After that, people can launch projects on Cybria Chain. Next plan for the project is listing on serveral Cex dan expand Partnership. What can your token be used for? Blockchain : Cybria Chain are designed to address some of the scalability and efficiency challenges faced by Layer 1. Cybria Chain can improve the performance and capabilities of blockchain networks while still benefiting from the security and decentralization of the underlying Layer 1 blockchain. Also Cybria can reduced the transaction fees and faster transaction confirmation. Token : - Transaction fees : Cybria often used to pay for transaction fees within the Layer 2 network. These fees can be significantly lower than those on the Layer 1 blockchain, making it more cost-effective for users to interact with decentralized applications (DApps) and perform transactions. - Security : to ensure the security of the network. For example, tokens may be staked or used as collateral to participate in the consensus mechanism or to challenge incorrect or fraudulent transactions. - Governance : can be used for governance purposes within the Layer 2 network. Token holders may have voting rights to decide on network upgrades, parameter changes, and other governance-related decisions. - Interoperability : Cybria designed to be interoperable with tokens on other Layer 1 and Layer 2 blockchains. This allows for seamless asset transfer and cross-chain interactions.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Cybria (CYBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cybria (CYBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cybria-rahakkeelle.
Tarkista Cybria-rahakkeen hintaennuste nyt!
Cybria (CYBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CYBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
