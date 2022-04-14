Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cyborgism (CYBORGISM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen tiedot

Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM,

launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes.

Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cyborgism.nexus/

Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 28.60K
$ 28.60K
Kokonaistarjonta:
$ 997.94M
$ 997.94M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 997.94M
$ 997.94M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 28.60K
$ 28.60K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00341224
$ 0.00341224
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cyborgism (CYBORGISM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CYBORGISM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYBORGISM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CYBORGISM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYBORGISM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CYBORGISM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CYBORGISM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYBORGISM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.