Cyberperp-logo

Cyberperp – hinta (CYB)

Ei listattu

1CYB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.548468
$0.548468$0.548468
-2.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Cyberperp (CYB) -hintakaavio
Cyberperp (CYB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.547309
$ 0.547309$ 0.547309
24 h:n matalin
$ 0.566528
$ 0.566528$ 0.566528
24 h:n korkein

$ 0.547309
$ 0.547309$ 0.547309

$ 0.566528
$ 0.566528$ 0.566528

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

$ 0.449128
$ 0.449128$ 0.449128

-0.25%

-2.65%

-5.44%

-5.44%

Cyberperp (CYB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.548468. Viimeisen 24 tunnin aikana CYB on vaihdellut alimmillaan $ 0.547309 ja korkeimmillaan $ 0.566528 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CYB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.56, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.449128.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CYB on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -2.65% 24 tunnin aikana ja -5.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cyberperp (CYB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M

1.96M
1.96M 1.96M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Cyberperp-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CYB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.48M.

Cyberperp (CYB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cyberperp – USD -hinta muuttui $ -0.0149377007856688.
Viimeisten 30 päivän aikana Cyberperp – USD -hinnan muutos oli $ -0.0573157287.
Viimeisten 60 päivän aikana Cyberperp – USD -hinnan muutos oli $ -0.0895980067.
Viimeisten 90 päivän aikana Cyberperp – USD -hinnan muutos oli $ -0.6892239958492387.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0149377007856688-2.65%
30 päivää$ -0.0573157287-10.45%
60 päivää$ -0.0895980067-16.33%
90 päivää$ -0.6892239958492387-55.68%

Mikä on Cyberperp (CYB)

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

Cyberperp (CYB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cyberperp-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cyberperp (CYB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cyberperp (CYB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cyberperp-rahakkeelle.

Tarkista Cyberperp-rahakkeen hintaennuste nyt!

CYB paikallisiin valuuttoihin

Cyberperp (CYB) -rahakkeen tokenomiikka

Cyberperp (CYB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CYB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cyberperp (CYB)”

Paljonko Cyberperp (CYB) on arvoltaan tänään?
CYB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.548468 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CYB-USD-parin nykyinen hinta?
CYB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.548468. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cyberperp-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CYB markkina-arvo on $ 1.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CYB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CYB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96M USD.
Mikä oli CYB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CYB saavutti ATH-hinnaksi 3.56 USD.
Mikä oli CYB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CYB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.449128 USD.
Mikä on CYB-rahakkeen treidausvolyymi?
CYB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CYB tänä vuonna korkeammalle?
CYB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CYB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
