CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikka

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CyberDEX (CYDX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tiedot

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact.

This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.cyberdex.xyz/
Valkoinen paperi:
https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CyberDEX (CYDX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 512.43K
$ 512.43K$ 512.43K
Kokonaistarjonta:
$ 1.60B
$ 1.60B$ 1.60B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 315.66M
$ 315.66M$ 315.66M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.077973
$ 0.077973$ 0.077973
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00147545
$ 0.00147545$ 0.00147545
Nykyinen hinta:
$ 0.00161723
$ 0.00161723$ 0.00161723

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CyberDEX (CYDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CYDX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYDX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CYDX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYDX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CYDX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CYDX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYDX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.