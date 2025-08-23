Lisätietoja CBR-rahakkeesta

CBR-rahakkeen hintatiedot

CBR-rahakkeen valkoinen paperi

CBR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CBR-rahakkeen tokenomiikka

CBR-rahakkeen hintaennuste

Cyberblast Token – hinta (CBR)

Ei listattu

1CBR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021866
+8.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cyberblast Token (CBR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:59:57 (UTC+8)

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.111721
$ 0
+0.92%

+8.62%

+1.61%

+1.61%

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CBR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.111721, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBR on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, +8.62% 24 tunnin aikana ja +1.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 3.08K
0.00
14,100,000.0
Cyberblast Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 14100000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.08K.

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cyberblast Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cyberblast Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cyberblast Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cyberblast Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.62%
30 päivää$ 0+5.94%
60 päivää$ 0+6.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cyberblast Token (CBR)

CBR is the governance token of the Cyberblast DEX

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cyberblast Token (CBR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cyberblast Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cyberblast Token (CBR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cyberblast Token (CBR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cyberblast Token-rahakkeelle.

Tarkista Cyberblast Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBR paikallisiin valuuttoihin

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen tokenomiikka

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cyberblast Token (CBR)”

Paljonko Cyberblast Token (CBR) on arvoltaan tänään?
CBR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBR-USD-parin nykyinen hinta?
CBR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cyberblast Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBR saavutti ATH-hinnaksi 0.111721 USD.
Mikä oli CBR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CBR-rahakkeen treidausvolyymi?
CBR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBR tänä vuonna korkeammalle?
CBR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:59:57 (UTC+8)

Cyberblast Token (CBR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.