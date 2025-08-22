Curio Gas Token – hinta (CGT)
Curio Gas Token (CGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00188949. Viimeisen 24 tunnin aikana CGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00188931 ja korkeimmillaan $ 0.00188949 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.067604, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CGT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -14.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Curio Gas Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 188.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 188.95K.
Tämän päivän aikana Curio Gas Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Curio Gas Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007938320.
Viimeisten 60 päivän aikana Curio Gas Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003392029.
Viimeisten 90 päivän aikana Curio Gas Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.00158699926811248.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.01%
|30 päivää
|$ +0.0007938320
|+42.01%
|60 päivää
|$ +0.0003392029
|+17.95%
|90 päivää
|$ -0.00158699926811248
|-45.64%
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
