CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu CumRocket (CUMMIES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tiedot

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots.

Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://cumrocket.io

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M
Kokonaistarjonta:
$ 1.32B
$ 1.32B$ 1.32B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.32B
$ 1.32B$ 1.32B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.28855
$ 0.28855$ 0.28855
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00142537
$ 0.00142537$ 0.00142537
Nykyinen hinta:
$ 0.00290073
$ 0.00290073$ 0.00290073

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CUMMIES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CUMMIES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CUMMIES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CUMMIES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CUMMIES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CUMMIES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CUMMIES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.