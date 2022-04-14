CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka
CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tiedot
CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots.
Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.
CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CUMMIES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CUMMIES-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CUMMIES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CUMMIES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.