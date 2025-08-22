Lisätietoja CUMMIES-rahakkeesta

CumRocket-logo

CumRocket – hinta (CUMMIES)

Ei listattu

1CUMMIES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00284681
$0.00284681
-1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CumRocket (CUMMIES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:47:25 (UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00280805
$ 0.00280805
24 h:n matalin
$ 0.00297245
$ 0.00297245
24 h:n korkein

$ 0.00280805
$ 0.00280805

$ 0.00297245
$ 0.00297245

$ 0.28855
$ 0.28855

$ 0.00142537
$ 0.00142537

-1.45%

-1.71%

-4.08%

-4.08%

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00284709. Viimeisen 24 tunnin aikana CUMMIES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00280805 ja korkeimmillaan $ 0.00297245 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUMMIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.28855, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00142537.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUMMIES on muuttunut -1.45% viimeisen tunnin aikana, -1.71% 24 tunnin aikana ja -4.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.76M
$ 3.76M

--
--

$ 3.76M
$ 3.76M

1.32B
1.32B

1,320,428,309.0
1,320,428,309.0

CumRocket-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUMMIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.32B ja sen kokonaistarjonta on 1320428309.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.76M.

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CumRocket – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CumRocket – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004246172.
Viimeisten 60 päivän aikana CumRocket – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001883369.
Viimeisten 90 päivän aikana CumRocket – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000887389275896988.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.71%
30 päivää$ -0.0004246172-14.91%
60 päivää$ +0.0001883369+6.62%
90 päivää$ -0.0000887389275896988-3.02%

Mikä on CumRocket (CUMMIES)

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CumRocket (CUMMIES) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CumRocket-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CumRocket (CUMMIES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CumRocket (CUMMIES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CumRocket-rahakkeelle.

Tarkista CumRocket-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUMMIES paikallisiin valuuttoihin

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikka

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUMMIES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CumRocket (CUMMIES)”

Paljonko CumRocket (CUMMIES) on arvoltaan tänään?
CUMMIES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00284709 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUMMIES-USD-parin nykyinen hinta?
CUMMIES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00284709. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CumRocket-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUMMIES markkina-arvo on $ 3.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUMMIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUMMIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.32B USD.
Mikä oli CUMMIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUMMIES saavutti ATH-hinnaksi 0.28855 USD.
Mikä oli CUMMIES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUMMIES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00142537 USD.
Mikä on CUMMIES-rahakkeen treidausvolyymi?
CUMMIES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUMMIES tänä vuonna korkeammalle?
CUMMIES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUMMIES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:47:25 (UTC+8)

CumRocket (CUMMIES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

