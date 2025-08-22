Lisätietoja $COST-rahakkeesta

$COST-rahakkeen hintatiedot

$COST-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$COST-rahakkeen tokenomiikka

$COST-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Culture of Solana Token-logo

Culture of Solana Token – hinta ($COST)

Ei listattu

1$COST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0,00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Culture of Solana Token ($COST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:15:05 (UTC+8)

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0030243
$ 0,0030243$ 0,0030243

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0,37%

+0,37%

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $COST on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $COST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0030243, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $COST on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0,37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6,51K
$ 6,51K$ 6,51K

--
----

$ 6,51K
$ 6,51K$ 6,51K

999,97M
999,97M 999,97M

999.970.274,0
999.970.274,0 999.970.274,0

Culture of Solana Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6,51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999,97M ja sen kokonaistarjonta on 999970274.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6,51K.

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Culture of Solana Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Culture of Solana Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Culture of Solana Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Culture of Solana Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-12,59%
60 päivää$ 0+21,27%
90 päivää$ 0--

Mikä on Culture of Solana Token ($COST)

We are a fellowship here to help other people raise their vibrational frequency and Our project is about bringing transparency and integrity to the blockchain. This fellowship is not a cult its a fellowship of free thinking, like minded people. The goal and overall vision is to bring integrity, patience, education to the collective in this fellowship. We are trying to show people the light in this hopeless waste land of the current wasteland. Our overall goal and #1 priority is to limit the amount of people the get changed by a toxic place that we aim to change the sentiment here from a losing mentality to a winning spirit.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Culture of Solana Token ($COST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Culture of Solana Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Culture of Solana Token ($COST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Culture of Solana Token ($COST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Culture of Solana Token-rahakkeelle.

Tarkista Culture of Solana Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

$COST paikallisiin valuuttoihin

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen tokenomiikka

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $COST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Culture of Solana Token ($COST)”

Paljonko Culture of Solana Token ($COST) on arvoltaan tänään?
$COST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $COST-USD-parin nykyinen hinta?
$COST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Culture of Solana Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $COST markkina-arvo on $ 6,51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$COST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999,97M USD.
Mikä oli $COST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$COST saavutti ATH-hinnaksi 0,0030243 USD.
Mikä oli $COST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$COST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on $COST-rahakkeen treidausvolyymi?
$COST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $COST tänä vuonna korkeammalle?
$COST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $COST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:15:05 (UTC+8)

Culture of Solana Token ($COST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.