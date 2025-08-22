Lisätietoja CULTS-rahakkeesta

Cults-logo

Cults – hinta (CULTS)

Ei listattu

1CULTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015438
-8.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cults (CULTS) -hintakaavio
Cults (CULTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00253382
$ 0
-2.15%

-8.87%

-47.16%

-47.16%

Cults (CULTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CULTS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CULTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00253382, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CULTS on muuttunut -2.15% viimeisen tunnin aikana, -8.87% 24 tunnin aikana ja -47.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cults (CULTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 154.25K
--
$ 154.25K
999.95M
999,945,392.9532924
Cults-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 154.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CULTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999945392.9532924. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 154.25K.

Cults (CULTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cults – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cults – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cults – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cults – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.87%
30 päivää$ 0-64.85%
60 päivää$ 0-76.31%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cults (CULTS)

Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.

Cults (CULTS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cults-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cults (CULTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cults (CULTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cults-rahakkeelle.

Tarkista Cults-rahakkeen hintaennuste nyt!

CULTS paikallisiin valuuttoihin

Cults (CULTS) -rahakkeen tokenomiikka

Cults (CULTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CULTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cults (CULTS)”

Paljonko Cults (CULTS) on arvoltaan tänään?
CULTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CULTS-USD-parin nykyinen hinta?
CULTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cults-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CULTS markkina-arvo on $ 154.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CULTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CULTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli CULTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CULTS saavutti ATH-hinnaksi 0.00253382 USD.
Mikä oli CULTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CULTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CULTS-rahakkeen treidausvolyymi?
CULTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CULTS tänä vuonna korkeammalle?
CULTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CULTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.