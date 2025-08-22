Lisätietoja CUB-rahakkeesta

Cub Finance-logo

Cub Finance – hinta (CUB)

Ei listattu

1CUB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00132646
$0.00132646
+1.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Cub Finance (CUB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:14:57 (UTC+8)

Cub Finance (CUB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00128992
$ 0.00128992
24 h:n matalin
$ 0.00132647
$ 0.00132647
24 h:n korkein

$ 0.00128992
$ 0.00128992

$ 0.00132647
$ 0.00132647

$ 3.96
$ 3.96

$ 0.00104291
$ 0.00104291

+1.55%

+1.86%

+0.58%

+0.58%

Cub Finance (CUB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00132646. Viimeisen 24 tunnin aikana CUB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00128992 ja korkeimmillaan $ 0.00132647 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.96, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00104291.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUB on muuttunut +1.55% viimeisen tunnin aikana, +1.86% 24 tunnin aikana ja +0.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cub Finance (CUB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.25K
$ 16.25K

--
--

$ 46.51K
$ 46.51K

12.25M
12.25M

35,065,940.3970778
35,065,940.3970778

Cub Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.25M ja sen kokonaistarjonta on 35065940.3970778. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.51K.

Cub Finance (CUB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cub Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cub Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001173359.
Viimeisten 60 päivän aikana Cub Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002649965.
Viimeisten 90 päivän aikana Cub Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.86%
30 päivää$ +0.0001173359+8.85%
60 päivää$ +0.0002649965+19.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cub Finance (CUB)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cub Finance (CUB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cub Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cub Finance (CUB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cub Finance (CUB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cub Finance-rahakkeelle.

Tarkista Cub Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUB paikallisiin valuuttoihin

Cub Finance (CUB) -rahakkeen tokenomiikka

Cub Finance (CUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cub Finance (CUB)”

Paljonko Cub Finance (CUB) on arvoltaan tänään?
CUB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00132646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUB-USD-parin nykyinen hinta?
CUB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00132646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cub Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUB markkina-arvo on $ 16.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.25M USD.
Mikä oli CUB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUB saavutti ATH-hinnaksi 3.96 USD.
Mikä oli CUB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00104291 USD.
Mikä on CUB-rahakkeen treidausvolyymi?
CUB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUB tänä vuonna korkeammalle?
CUB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:14:57 (UTC+8)

