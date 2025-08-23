Lisätietoja SHARES-rahakkeesta

Cryptoshares-logo

Cryptoshares – hinta (SHARES)

Ei listattu

1SHARES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Cryptoshares (SHARES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:59:02 (UTC+8)

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000773
$ 0.00000773$ 0.00000773
24 h:n matalin
$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057
24 h:n korkein

$ 0.00000773
$ 0.00000773$ 0.00000773

$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057

$ 252.16
$ 252.16$ 252.16

$ 0.00000217
$ 0.00000217$ 0.00000217

+0.00%

+0.02%

+39.86%

+39.86%

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000773. Viimeisen 24 tunnin aikana SHARES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000773 ja korkeimmillaan $ 0.00001057 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHARES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 252.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000217.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHARES on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +39.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 852.91
$ 852.91$ 852.91

0.00
0.00 0.00

110,291,759.7571563
110,291,759.7571563 110,291,759.7571563

Cryptoshares-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHARES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 110291759.7571563. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 852.91.

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cryptoshares – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cryptoshares – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000065322.
Viimeisten 60 päivän aikana Cryptoshares – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000004193.
Viimeisten 90 päivän aikana Cryptoshares – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000771804640523147.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ +0.0000065322+84.51%
60 päivää$ -0.0000004193-5.42%
90 päivää$ -0.00000771804640523147-49.96%

Mikä on Cryptoshares (SHARES)

SHARES is a masternode and PoS coin whose usecase platform will enable the conversion and monetization of blockchain projects into publicly quoted and tradeable equity. Blockchain projects usecases are collaterized and converted to a crypto digital pseudo-stock to be quoted and traded as equity shares on the Cryptoshares platform/network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cryptoshares (SHARES) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cryptoshares-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cryptoshares (SHARES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryptoshares (SHARES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryptoshares-rahakkeelle.

Tarkista Cryptoshares-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHARES paikallisiin valuuttoihin

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen tokenomiikka

Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHARES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cryptoshares (SHARES)”

Paljonko Cryptoshares (SHARES) on arvoltaan tänään?
SHARES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHARES-USD-parin nykyinen hinta?
SHARES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000773. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cryptoshares-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHARES markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHARES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHARES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SHARES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHARES saavutti ATH-hinnaksi 252.16 USD.
Mikä oli SHARES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHARES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000217 USD.
Mikä on SHARES-rahakkeen treidausvolyymi?
SHARES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHARES tänä vuonna korkeammalle?
SHARES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHARES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Cryptoshares (SHARES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

