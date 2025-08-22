Lisätietoja BOT-rahakkeesta

BOT-rahakkeen hintatiedot

BOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BOT-rahakkeen tokenomiikka

BOT-rahakkeen hintaennuste

cryptopunks bot-logo

cryptopunks bot – hinta (BOT)

Ei listattu

1BOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen cryptopunks bot (BOT) -hintakaavio
cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303978
$ 0.00303978$ 0.00303978

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00303978, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

998.47M
998.47M 998.47M

998,468,837.132397
998,468,837.132397 998,468,837.132397

cryptopunks bot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.47M ja sen kokonaistarjonta on 998468837.132397. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.49K.

cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana cryptopunks bot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana cryptopunks bot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana cryptopunks bot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana cryptopunks bot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-12.90%
60 päivää$ 0+27.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on cryptopunks bot (BOT)

$bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

cryptopunks bot (BOT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

cryptopunks bot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cryptopunks bot (BOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cryptopunks bot (BOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cryptopunks bot-rahakkeelle.

Tarkista cryptopunks bot-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOT paikallisiin valuuttoihin

cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen tokenomiikka

cryptopunks bot (BOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cryptopunks bot (BOT)”

Paljonko cryptopunks bot (BOT) on arvoltaan tänään?
BOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOT-USD-parin nykyinen hinta?
BOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cryptopunks bot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOT markkina-arvo on $ 6.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.47M USD.
Mikä oli BOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOT saavutti ATH-hinnaksi 0.00303978 USD.
Mikä oli BOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOT-rahakkeen treidausvolyymi?
BOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOT tänä vuonna korkeammalle?
BOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
