Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka

Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Cryptopolis (CPO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tiedot

Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?

Virallinen verkkosivusto:
https://cryptopolisgame.com/

Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Cryptopolis (CPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.66K
$ 1.66K$ 1.66K
Kokonaistarjonta:
$ 1.46B
$ 1.46B$ 1.46B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 71.65M
$ 71.65M$ 71.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 33.84K
$ 33.84K$ 33.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.67667
$ 0.67667$ 0.67667
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CPO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CPO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.