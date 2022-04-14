Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka
Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tiedot
Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?
Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Cryptopolis (CPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Cryptopolis (CPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CPO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CPO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.