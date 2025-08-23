Crypton Ai – hinta ($CRYPTON)
Crypton Ai ($CRYPTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.331262. Viimeisen 24 tunnin aikana $CRYPTON on vaihdellut alimmillaan $ 0.294751 ja korkeimmillaan $ 0.343462 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $CRYPTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.76, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03280638.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $CRYPTON on muuttunut +6.09% viimeisen tunnin aikana, +8.41% 24 tunnin aikana ja +47.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crypton Ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $CRYPTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 331.26K.
Tämän päivän aikana Crypton Ai – USD -hinta muuttui $ +0.02569951.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypton Ai – USD -hinnan muutos oli $ +1.6839113461.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypton Ai – USD -hinnan muutos oli $ +1.1721842349.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypton Ai – USD -hinnan muutos oli $ +0.28478141253119142.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.02569951
|+8.41%
|30 päivää
|$ +1.6839113461
|+508.33%
|60 päivää
|$ +1.1721842349
|+353.85%
|90 päivää
|$ +0.28478141253119142
|+612.69%
Purpose: Crypton is the central hub of the TON network, aiming to simplify and enhance the experience of navigating the Telegram Open Network (TON) for its users. Our mission is to provide a seamless platform where TON enthusiasts can effortlessly discover, discuss, and trade TON projects, all in one place and developers can deploy and do initial marketing with our own in-house tools. At Crypton, we are committed to empowering users with the tools they need to navigate the dynamic landscape of cryptocurrency effortlessly. Join us today and experience the future of crypto innovation with Crypton! FUNCTIONS AND UTILITIES: FOR INVESTORS: CONTRACT DEPLOYMENT BOT: Get the earliest updates on fresh Ton pairs introduced through our Crypton Deploys Bot channel. CRYPTONITE SCANNER BOT: Easily identifies potential scams with its user-friendly interface, providing detailed insights into token origins, deployer's history, transaction records, and smart contract details.) SUPERBOT: Specifically designed for Trading, liquidity snipes and placing limit orders, Crypton Super Bot ensures you're always one step ahead with Its lightning-fast transactions. TRENDING BOT: TON Trending, is your gateway to discovering the newest and hottest tokens making waves on the TON network. explore the dynamic world of trends through 15 Pools, where real-time updates refresh every 30 seconds. Wallet tracking: The Crypton Wallet Tracker plays a vital role in conducting a comprehensive analysis of any wallet's activity. FOR DEVS: JETTON DEPLOYMENT BOT: With the Jetton deployment bot, Developers will be able to easily launch jettons, lock/burn liquidity, add buy bot to their groups with simplified process and more. BUY BOT: Track all the buys being made with our easy to setup crypton buy bot. ADS BOT: With our ads bot developers can run ads for their project on our scanner, new deploys channel and all the buy bots in the various telegram groups out there )
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.