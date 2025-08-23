CryptoMines Reborn – hinta (CRUX)
CryptoMines Reborn (CRUX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,132525. Viimeisen 24 tunnin aikana CRUX on vaihdellut alimmillaan $ 0,130249 ja korkeimmillaan $ 0,132829 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRUX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 57,83, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,03675948.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CRUX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1,74% 24 tunnin aikana ja +2,80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CryptoMines Reborn-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0,00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRUX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0,00 ja sen kokonaistarjonta on 5000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 662,62K.
Tämän päivän aikana CryptoMines Reborn – USD -hinta muuttui $ +0,00227069.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoMines Reborn – USD -hinnan muutos oli $ +0,0145884315.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoMines Reborn – USD -hinnan muutos oli $ +0,0395107914.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoMines Reborn – USD -hinnan muutos oli $ +0,0264878135577751.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0,00227069
|+1,74%
|30 päivää
|$ +0,0145884315
|+11,01%
|60 päivää
|$ +0,0395107914
|+29,81%
|90 päivää
|$ +0,0264878135577751
|+24,98%
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
