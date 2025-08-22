Lisätietoja CRYPTO-rahakkeesta

CRYPTO-rahakkeen hintatiedot

CRYPTO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRYPTO-rahakkeen tokenomiikka

CRYPTO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cryptocurrency Coin-logo

Cryptocurrency Coin – hinta (CRYPTO)

Ei listattu

1CRYPTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00920754
$0.00920754$0.00920754
-6.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:34:01 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0091673
$ 0.0091673$ 0.0091673
24 h:n matalin
$ 0.01053472
$ 0.01053472$ 0.01053472
24 h:n korkein

$ 0.0091673
$ 0.0091673$ 0.0091673

$ 0.01053472
$ 0.01053472$ 0.01053472

$ 0.01946461
$ 0.01946461$ 0.01946461

$ 0.00169238
$ 0.00169238$ 0.00169238

-0.29%

-6.82%

-21.94%

-21.94%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0092076. Viimeisen 24 tunnin aikana CRYPTO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0091673 ja korkeimmillaan $ 0.01053472 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRYPTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01946461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00169238.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRYPTO on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -6.82% 24 tunnin aikana ja -21.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

--
----

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

999.98M
999.98M 999.98M

999,975,491.299826
999,975,491.299826 999,975,491.299826

Cryptocurrency Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRYPTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999975491.299826. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.23M.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cryptocurrency Coin – USD -hinta muuttui $ -0.000674668866508096.
Viimeisten 30 päivän aikana Cryptocurrency Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001702549.
Viimeisten 60 päivän aikana Cryptocurrency Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010112329.
Viimeisten 90 päivän aikana Cryptocurrency Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0056121719702961327.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000674668866508096-6.82%
30 päivää$ +0.0001702549+1.85%
60 päivää$ -0.0010112329-10.98%
90 päivää$ +0.0056121719702961327+156.09%

Mikä on Cryptocurrency Coin (CRYPTO)

Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cryptocurrency Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cryptocurrency Coin (CRYPTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryptocurrency Coin-rahakkeelle.

Tarkista Cryptocurrency Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRYPTO paikallisiin valuuttoihin

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen tokenomiikka

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRYPTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cryptocurrency Coin (CRYPTO)”

Paljonko Cryptocurrency Coin (CRYPTO) on arvoltaan tänään?
CRYPTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0092076 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRYPTO-USD-parin nykyinen hinta?
CRYPTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0092076. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cryptocurrency Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRYPTO markkina-arvo on $ 9.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRYPTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRYPTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli CRYPTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRYPTO saavutti ATH-hinnaksi 0.01946461 USD.
Mikä oli CRYPTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRYPTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00169238 USD.
Mikä on CRYPTO-rahakkeen treidausvolyymi?
CRYPTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRYPTO tänä vuonna korkeammalle?
CRYPTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRYPTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:34:01 (UTC+8)

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.