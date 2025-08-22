Lisätietoja CCV2-rahakkeesta

CCV2-rahakkeen hintatiedot

CCV2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CCV2-rahakkeen tokenomiikka

CCV2-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CryptoCart V2-logo

CryptoCart V2 – hinta (CCV2)

Ei listattu

1CCV2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.31
$1.31$1.31
+0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CryptoCart V2 (CCV2) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:54 (UTC+8)

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.29
$ 1.29$ 1.29
24 h:n matalin
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24 h:n korkein

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 27.07
$ 27.07$ 27.07

$ 0.02534635
$ 0.02534635$ 0.02534635

--

+0.97%

-8.96%

-8.96%

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.31. Viimeisen 24 tunnin aikana CCV2 on vaihdellut alimmillaan $ 1.29 ja korkeimmillaan $ 1.32 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CCV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02534635.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CCV2 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja -8.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

930.36K
930.36K 930.36K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

CryptoCart V2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CCV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.36K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinta muuttui $ +0.01255643.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.1065045720.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +1.0262635630.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.2585358757613385.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01255643+0.97%
30 päivää$ +0.1065045720+8.13%
60 päivää$ +1.0262635630+78.34%
90 päivää$ +0.2585358757613385+24.59%

Mikä on CryptoCart V2 (CCV2)

Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CryptoCart V2 (CCV2) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CryptoCart V2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryptoCart V2 (CCV2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryptoCart V2 (CCV2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryptoCart V2-rahakkeelle.

Tarkista CryptoCart V2-rahakkeen hintaennuste nyt!

CCV2 paikallisiin valuuttoihin

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CCV2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryptoCart V2 (CCV2)”

Paljonko CryptoCart V2 (CCV2) on arvoltaan tänään?
CCV2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.31 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CCV2-USD-parin nykyinen hinta?
CCV2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.31. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryptoCart V2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CCV2 markkina-arvo on $ 1.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CCV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CCV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.36K USD.
Mikä oli CCV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CCV2 saavutti ATH-hinnaksi 27.07 USD.
Mikä oli CCV2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CCV2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02534635 USD.
Mikä on CCV2-rahakkeen treidausvolyymi?
CCV2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CCV2 tänä vuonna korkeammalle?
CCV2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CCV2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:01:54 (UTC+8)

CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.