CryptoCart V2 – hinta (CCV2)
+0.97%
-8.96%
-8.96%
CryptoCart V2 (CCV2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.31. Viimeisen 24 tunnin aikana CCV2 on vaihdellut alimmillaan $ 1.29 ja korkeimmillaan $ 1.32 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CCV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02534635.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CCV2 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja -8.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CryptoCart V2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CCV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.36K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.31M.
Tämän päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinta muuttui $ +0.01255643.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.1065045720.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +1.0262635630.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoCart V2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.2585358757613385.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.01255643
|+0.97%
|30 päivää
|$ +0.1065045720
|+8.13%
|60 päivää
|$ +1.0262635630
|+78.34%
|90 päivää
|$ +0.2585358757613385
|+24.59%
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
