Crypto Unicorns – hinta (CU)
--
-0.51%
-9.72%
-9.72%
Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00366476. Viimeisen 24 tunnin aikana CU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00362871 ja korkeimmillaan $ 0.00372619 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.393779, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00142871.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -9.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crypto Unicorns-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 173.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.31M ja sen kokonaistarjonta on 92830646.7825209. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 340.20K.
Tämän päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004578549.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029782701.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.001408852092234552.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.51%
|30 päivää
|$ +0.0004578549
|+12.49%
|60 päivää
|$ +0.0029782701
|+81.27%
|90 päivää
|$ +0.001408852092234552
|+62.45%
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Crypto Unicorns (CU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto Unicorns (CU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto Unicorns-rahakkeelle.
Tarkista Crypto Unicorns-rahakkeen hintaennuste nyt!
Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.