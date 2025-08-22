Lisätietoja CU-rahakkeesta

CU-rahakkeen hintatiedot

CU-rahakkeen valkoinen paperi

CU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CU-rahakkeen tokenomiikka

CU-rahakkeen hintaennuste

Crypto Unicorns-logo

Crypto Unicorns – hinta (CU)

Ei listattu

1CU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00366476
$0.00366476$0.00366476
-0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Crypto Unicorns (CU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:56:48 (UTC+8)

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00362871
$ 0.00362871$ 0.00362871
24 h:n matalin
$ 0.00372619
$ 0.00372619$ 0.00372619
24 h:n korkein

$ 0.00362871
$ 0.00362871$ 0.00362871

$ 0.00372619
$ 0.00372619$ 0.00372619

$ 0.393779
$ 0.393779$ 0.393779

$ 0.00142871
$ 0.00142871$ 0.00142871

-0.51%

-9.72%

-9.72%

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00366476. Viimeisen 24 tunnin aikana CU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00362871 ja korkeimmillaan $ 0.00372619 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.393779, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00142871.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -9.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 173.38K
$ 173.38K$ 173.38K

$ 340.20K
$ 340.20K$ 340.20K

47.31M
47.31M 47.31M

92,830,646.7825209
92,830,646.7825209 92,830,646.7825209

Crypto Unicorns-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 173.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.31M ja sen kokonaistarjonta on 92830646.7825209. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 340.20K.

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004578549.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029782701.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypto Unicorns – USD -hinnan muutos oli $ +0.001408852092234552.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.51%
30 päivää$ +0.0004578549+12.49%
60 päivää$ +0.0029782701+81.27%
90 päivää$ +0.001408852092234552+62.45%

Mikä on Crypto Unicorns (CU)

Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Crypto Unicorns (CU) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Crypto Unicorns-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crypto Unicorns (CU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto Unicorns (CU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto Unicorns-rahakkeelle.

Tarkista Crypto Unicorns-rahakkeen hintaennuste nyt!

CU paikallisiin valuuttoihin

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen tokenomiikka

Crypto Unicorns (CU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crypto Unicorns (CU)”

Paljonko Crypto Unicorns (CU) on arvoltaan tänään?
CU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00366476 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CU-USD-parin nykyinen hinta?
CU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00366476. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crypto Unicorns-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CU markkina-arvo on $ 173.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.31M USD.
Mikä oli CU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CU saavutti ATH-hinnaksi 0.393779 USD.
Mikä oli CU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00142871 USD.
Mikä on CU-rahakkeen treidausvolyymi?
CU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CU tänä vuonna korkeammalle?
CU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:56:48 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.