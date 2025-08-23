Lisätietoja SDG-rahakkeesta

SDG-rahakkeen hintatiedot

SDG-rahakkeen valkoinen paperi

SDG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SDG-rahakkeen tokenomiikka

SDG-rahakkeen hintaennuste

Crypto SDG-logo

Crypto SDG – hinta (SDG)

Ei listattu

1SDG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00073005
$0.00073005$0.00073005
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Crypto SDG (SDG) -hintakaavio
Crypto SDG (SDG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03169317
$ 0.03169317$ 0.03169317

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.02%

-0.06%

-0.06%

Crypto SDG (SDG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SDG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03169317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SDG on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crypto SDG (SDG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.95B
$ 2.95B$ 2.95B

0.00
0.00 0.00

4,040,000,000,000.0
4,040,000,000,000.0 4,040,000,000,000.0

Crypto SDG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 4040000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.95B.

Crypto SDG (SDG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Crypto SDG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypto SDG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypto SDG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypto SDG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.02%
30 päivää$ 0-0.04%
60 päivää$ 0-0.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Crypto SDG (SDG)

What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals. What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement. History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world. What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Crypto SDG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crypto SDG (SDG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto SDG (SDG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto SDG-rahakkeelle.

Tarkista Crypto SDG-rahakkeen hintaennuste nyt!

SDG paikallisiin valuuttoihin

Crypto SDG (SDG) -rahakkeen tokenomiikka

Crypto SDG (SDG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SDG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crypto SDG (SDG)”

Paljonko Crypto SDG (SDG) on arvoltaan tänään?
SDG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SDG-USD-parin nykyinen hinta?
SDG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crypto SDG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SDG markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SDG saavutti ATH-hinnaksi 0.03169317 USD.
Mikä oli SDG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SDG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SDG-rahakkeen treidausvolyymi?
SDG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SDG tänä vuonna korkeammalle?
SDG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SDG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
