Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen tokenomiikka
Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen tiedot
Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space.
The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem.
For additional information and community discussions, visit the project's official pages:
Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth
Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Crypto Czar (CZAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CZAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CZAR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CZAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CZAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.