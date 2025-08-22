Lisätietoja CAGA-rahakkeesta

Crypto Asset Governance Alliance – hinta (CAGA)

Ei listattu

1CAGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:47:18 (UTC+8)

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212017
$ 0.00212017$ 0.00212017

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.42%

-1.29%

-1.29%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CAGA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00212017, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAGA on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.42% 24 tunnin aikana ja -1.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

--
----

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

62.65B
62.65B 62.65B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Crypto Asset Governance Alliance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.65B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.38M.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Crypto Asset Governance Alliance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crypto Asset Governance Alliance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Crypto Asset Governance Alliance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Crypto Asset Governance Alliance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.42%
30 päivää$ 0-15.06%
60 päivää$ 0-16.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Crypto Asset Governance Alliance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crypto Asset Governance Alliance-rahakkeelle.

Tarkista Crypto Asset Governance Alliance-rahakkeen hintaennuste nyt!

CAGA paikallisiin valuuttoihin

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen tokenomiikka

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)”

Paljonko Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) on arvoltaan tänään?
CAGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAGA-USD-parin nykyinen hinta?
CAGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crypto Asset Governance Alliance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAGA markkina-arvo on $ 2.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.65B USD.
Mikä oli CAGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAGA saavutti ATH-hinnaksi 0.00212017 USD.
Mikä oli CAGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CAGA-rahakkeen treidausvolyymi?
CAGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CAGA tänä vuonna korkeammalle?
CAGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

