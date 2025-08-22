Lisätietoja CTAX-rahakkeesta

CTAX-rahakkeen hintatiedot

CTAX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CTAX-rahakkeen tokenomiikka

CTAX-rahakkeen hintaennuste

Cryptax AI-logo

Cryptax AI – hinta (CTAX)

Ei listattu

1CTAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001308
$0.0001308
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Cryptax AI (CTAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:13:46 (UTC+8)

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00403713
$ 0.00403713

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CTAX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00403713, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTAX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.08K
$ 13.08K

--
--

$ 13.08K
$ 13.08K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Cryptax AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CTAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.08K.

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cryptax AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cryptax AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Cryptax AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Cryptax AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+51.40%
60 päivää$ 0+75.42%
90 päivää$ 0--

Mikä on Cryptax AI (CTAX)

The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.

Cryptax AI (CTAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cryptax AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cryptax AI (CTAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cryptax AI (CTAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cryptax AI-rahakkeelle.

Tarkista Cryptax AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

CTAX paikallisiin valuuttoihin

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen tokenomiikka

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cryptax AI (CTAX)”

Paljonko Cryptax AI (CTAX) on arvoltaan tänään?
CTAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTAX-USD-parin nykyinen hinta?
CTAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cryptax AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTAX markkina-arvo on $ 13.08K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli CTAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTAX saavutti ATH-hinnaksi 0.00403713 USD.
Mikä oli CTAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTAX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CTAX-rahakkeen treidausvolyymi?
CTAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CTAX tänä vuonna korkeammalle?
CTAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:13:46 (UTC+8)

Cryptax AI (CTAX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

